Plácido Domingo não atuará mais em ópera em Londres

Acusado de assédio sexual, o tenor espanhol Plácido Domingo não estará na ópera Don Carlo, programada para julho, na Royal Opera House de Londres, informou a prestigiosa instituição britânica em comunicado divulgado na sexta-feira, 6. “Anunciaremos o ‘casting’ para seu papel em Don Carlo em seu devido tempo”, afirmou a Royal Opera House, ressaltando que a decisão foi tomada de comum acordo.

A instituição garantiu que “não recebeu nenhuma queixa de má conduta contra o maestro Domingo durante o tempo em que ele passou na Royal Opera House” ao longo de décadas de sua carreira.

O tenor, de 79 anos, está imerso desde agosto em um escândalo depois que cerca de vinte mulheres o acusaram de manipulá-las, beijá-las à força ou chantageá-las, em incidentes que em alguns casos datam de 30 anos. Em sua primeira apresentação e também aparição pública após as acusações, no dia 25 de agosto, quando voltou aos palcos no Salzburg Festival, em Salzburgo, na Áustria, na ópera Luisa Miller, Domingo chegou a ser ovacionado pela plateia.

A princípio, o tenor negou categoricamente as denúncias, mas há dez dias surpreendeu ao emitir uma declaração na qual disse que sentia “o sofrimento” causado a essas mulheres e afirmou que assumia “total responsabilidade por suas ações”. No entanto, mais tarde, ele considerou que suas desculpas haviam causado uma “falsa impressão”: “Nunca me comportei agressivamente com ninguém e nunca fiz nada para obstruir ou prejudicar a carreira de alguém”.

Renúncia em Los Angeles

Em outubro, diante do escândalo gerado, Domingo teve que renunciar à direção da ópera de Los Angeles, que ele estava realizando desde 2003, e viu como ele foi cancelado em outras cidades dos Estados Unidos.

No final de fevereiro, ele anunciou o cancelamento de suas apresentações no Teatro Real, em Madri, e outros cenários líricos, após as acusações feitas contra ele. “Vou me retirar das apresentações em teatros e empresas que têm dificuldades em cumprir esses compromissos”, afirmou.