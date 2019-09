Plácido Domingo cancela participação em espetáculo do Met Opera

O tenor Plácido Domingo cancelou nesta terça-feira, 24, uma temporada de apresentações que realizaria na Metropolitan Opera, em Nova York. A desistência vem logo após uma série de relatos que acusam o tenor e maestro espanhol de assédio sexual.

Domingo estava escalado para se apresentar com o espetáculo Macbeth na próxima quarta-feira, 25, no museu nova-iorquino. "Enquanto eu discuto fortemente as recentes alegações feitas a meu respeito, e estou preocupado com este cenário em que as pessoas são condenadas sem o devido processo judicial, após reflexão, acredito que minha aparição nesta produção de Macbeth desviaria o trabalho árduo de meus colegas, tanto nos palcos quanto nos bastidores. Como resultado, pedi para me retirar e agradeço à liderança do Met por ter graciosamente concedido meu pedido", disse o cantor espanhol em comunicado à imprensa.

Os casos começam a surgir recentemente, quando um grupo composto por cantores, dançarinos, músicos e funcionários dos bastidores, relatou ter testemunhado ou experimentado um comportamento inadequado por parte do cantor em diferentes casas de ópera nas últimas três décadas.

Além de cancelar sua partipação, o tenor também deu a entender que jamais voltaria a se apresentar no museu. "Estou feliz que, aos 78 anos, pude cantar o maravilhoso papel-título no ensaio geral de Macbeth, que considero minha última apresentação no palco do Met", finaliza.