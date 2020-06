Pitty anuncia criação de canal com conteúdo exclusivo no Twitch

Não é de hoje que a cantora e compositora Pitty tem intimidade com as câmeras. Uma das apresentadoras do Saia Justa no GNT, ela anunciou nesta terça-feira, 9, seu novo canal na plataforma de streaming Twitch. Segundo a produção da artista, ela pensou em criar um "espaço constante para troca de ideias, histórias e conhecimento".

A cantora criou programas temáticos com horário e dia definido (veja abaixo a programação), com dicas e resenhas e sobre cultura pop, discussão sobre os assuntos do Saia Justa, divulgação do trabalho de outras artistas e até DJ sets. Após as transmissões ao vivo, o material fica disponível para assinantes do canal na plataforma.

Confira a programação do canal de Pitty na Twitch:

“Na Minha Estante”: terças, por volta das 19h

Dicas, resenhas e compartilhamento de cultura pop direto da estante de Pitty e de convidados diversos. Além de literatura, o quadro abrange artes em geral — como música, cinema e séries. Haverá também um Clube do Livro mensal.

“After Saia”: quartas, por volta das 23h

Logo após participar do Saia Justa no GNT, Pitty entra na Twitch para discutir os temas do programa, sempre com bastante interação com os espectadores, que podem compartilhar suas ideias sobre os assuntos.

“Di Versa”: quintas, por volta das 21h

O “Di Versa” será dividido em dois formatos, que se alternam a cada semana.

1. “Moda, Lifestyle e Música”: Na música, a moda sempre se fez presente e relevante; moda é cultura. A partir dela, Pitty traz histórias, referências e convidados para falar sobre o assunto em seus diversos âmbitos.

2. “As “Pessoa” Pá”: Pitty traz visibilidade a outras mulheres e movimenta questões desse universo para todos os gêneros.

“Sexta Sem Lei”: sextas, por volta das 21h

#Sextou na Twitch da Pitty! Descontração e diversão são as tags desse dia. DJ sets da cantora, live com outros músicos ou noites temáticas.

De acordo com a produção, além da programação regular, Pitty também fará transmissões especiais, em que comentará material de sua carreira e exibirá conteúdos inéditos.

A cantora lançou o disco Matriz, seu trabalho mais recente, em abril de 2019.