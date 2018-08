Piora estado de saúde de Bezerra da Silva O estado de saúde do sambista Bezerra da Silva, de 76 anos, piorou, de acordo com o médico Márcio Neves, responsável pelo Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Casa de Saúde Pinheiro Machado, em Laranjeiras, zona sul do Rio. O cantor está em coma induzido e respirando com ajuda de aparelhos. Ele foi internado na noite de quarta-feira para tratar de um enfisema pulmonar agravado por pneumonia. O pernambucano Bezerra da Silva é um sambista que critica em suas músicas as injustiças e os conflitos sociais das populações marginalizadas. Tudo com uma ótica bem humorada. Seus sucessos mais conhecidos são Pega Eu Que Eu Sou Ladrão, Presidente Caô Caô, Cocada Boa, Bicho Feroz, entre outras.