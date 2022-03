Phoebe Bridgers cancela shows na América do Sul e não vai mais participar do Lollapalooza Brasil

A cantora Phoebe Bridgers cancelou todas as apresentações que faria na América do Sul, o que inclui sua participação no Lollapalooza Brasil. Phoebe se apresentaria no dia 27 de março, último dia do festival, que acontece entre 25 e 27 no Autódromo de Interlagos.

A informação foi publicada na página do Twitter do festival, que não revelou o motivo do cancelamento do show, se restringindo a dizer apenas que trata-se de um "imprevisto de última hora". "Estamos muito tristes, mas esperamos por ela em uma próxima edição", diz a publicação.

Pessoal, devido a um imprevisto de última hora, a cantora Phoebe Bridgers precisou cancelar todas as suas apresentações na América do Sul, incluindo o seu show no domingo, dia 27/03, no Lollapalooza Brasil. Estamos muito tristes, mas esperamos por ela em uma próxima edição. pic.twitter.com/7yuIIHq5vE — Lollapalooza Brasil (@LollapaloozaBr) March 2, 2022

Em 2022, o festival tem como atrações artistas como Foo Fighters, Miley Cyrus, The Strokes, Doja Cat e A$AP Rocky, depois de dois anos sem acontecer por conta das restrições impostas pela pandemia de coronavírus.

O line-up do festival também conta com a presença de nomes como Emicida, Alok, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Djonga, Fresno, Jup do Bairro, MC Tha e Rashid.

Confira a programação completa do Lollapalooza Brasil 2022:

25 de março, sexta-feira :

The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Alan Walker, Chris Lake, Jack Harlow, LP, Marina, Turnstile, Caribou, The Wombats, Pabllo Vittar, Ashnikko, Matuê, 070 Shake, Jetlag, VINNE, jxdn, Beowülf, Detonautas, Edgar, Meca, Barja

26 de março, sábado:

​Miley Cyrus, A$AP Rocky, A Day To Remember, Alok, Alexisonfire, Alessia Cara, Deorro, Emicida, King Gizzard & the Lizard Wizard, Remi Wolf, Silva, Jão, Boombox Cartel, Chemical Surf, Terno Rei, DJ Marky, Victor Lou, Clarice Falcão, Jup do Bairro, MC Tha, Ashibah, Fatnotronic, Lamparina, WC no Beat and Kevin o Chris + Haikaiss + PK + Felp 22 + MC TH + Hyperanhas

27 de março, domingo:

Foo Fighters, Martin Garrix, Alesso, Jane's Addiction, Black Pumas, Kaytranada, Idles, Kehlani, Goldfish, Gloria Groove, Djonga, Cat Dealers, Rashid, Fresno, Marina Sena, Evokings, Planta & Raiz, Lagum, Fancying, MALIFOO, menores atos, FractaLL x Rocksted