Pharrell Williams diz ter vergonha de hit 'Blurred Lines', por letra com apologia ao estupro

K. Sophie Will, Reuters

O cantor e compositor norte-americano Pharrell Williams disse estar “envergonhado” por um de seus maiores sucessos, a música Blurred Lines, de 2013, depois de perceber que a letra tinha apologia ao estupro.

A música, que Williams gravou com o cantor e compositor Robin Thicke e o rapper T.I., foi banida por uma lista de universidades depois que sua letra foi acusada de promover a cultura do estupro e também por conta de seu vídeo sexualmente explícito.

Williams, 46, cujas músicas também incluem Happy, defendeu a faixa em entrevistas anteriores, apesar de ter sido atacado por trechos da canção como “eu sei que você quer” (“I know you want it”).

Mas, em uma entrevista à revista GQ nesta semana, Williams disse que agora entende como a letra pode ser vista como uma apologia ao estupro.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 Só importa como isso afeta as mulheres E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Pharrell Williams, músico

“Percebi que existem homens que usam essa mesma linguagem quando se aproveitam de uma mulher, e não importa que esse não seja meu comportamento”, disse ele à revista. “Só importa como isso afeta as mulheres.”

Pharrell disse que “nasceu em uma era diferente”, em que muitas das coisas com as quais ele cresceu —antes consideradas normais— seriam vistas de maneira diferente agora.

“Algumas das minhas músicas antigas, eu nunca escreveria ou cantaria hoje. Fico envergonhado com algumas dessas coisas. Levou muito tempo e crescimento para chegar a esse lugar”, disse ele.

“Percebi que vivemos em uma cultura chauvinista em nosso país.”