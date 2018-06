Personalidades homenageiam Dona Ivone Lara pelas redes sociais

SÃO PAULO – Cantores e compositores prestaram homenagens à cantora e compositora Dona Ivone Lara, que morreu nessa segunda-feira, 16, em decorrência de uma insuficiência respiratória.

Pelo Instagram, o cantor Arlindo Cruz publicou uma foto de uma apresentação em homenagem a Dona Ivone e descreveu a morte da compositora como uma “perda inestimável”. “Eu tenho que agradecer a dona, dama, diva, estrela do samba de luz radiante, por tudo que ela fez pelo segmento que hoje vivemos”, escreveu. “Que a senhora continue sendo luz e olhai por nós aí de cima, continue com sua missão de abençoar, ninar e embalar o samba.”

Na mesma rede social, Dudu Nobre agradeceu a compositora “pelos ensinamentos”. “Obrigado por tudo, Dona Ivone Lara. As bênçãos, os ensinamentos, as conversas, os sambas, a poesia. Descanse em paz, ‘Grande Dama do Samba’.”

No Facebook, a compositora Ana de Hollanda destacou a participação de Dona Ivone no samba “numa época em que os terreiros de samba eram domínio dos homens”. “Chora o Império, chora a música e chora o Brasil que ainda consegue sonhar”

A cantora Maria Rita, filha de Elis Regina, também se manifestou pelas redes sociais. “Tô sem palavras”, escreveu.