Pelo terceiro ano consecutivo, Adele lidera lista dos jovens mais ricos do Reino Unido

A cantora Adele lidera pelo terceiro ano consecutivo a lista dos jovens de menos de 30 anos mais ricos do Reino Unido, com uma fortuna estimada de 147,5 milhões de libras (R$ 686 milhões), seguida pelo também músico Ed Sheeran e pelo ator Daniel Radcliffe, de acordo com a revista Heat.

Conforme o ranking anual da publicação dos 30 jovens mais ricos do Reino Unido, o autor de sucessos como Thinking Out Loud e Shape of You acumula 94 milhões de libras (R$ 437 milhões) e o eterno Harry Potter soma 87 milhões de libras (R$ 405 milhões).

A atriz Emma Watson, de Harry Porter, Dev Patel, de Quem quer ser um milionário, e John Boyega, conhecido por fazer o personagem Finn em "Star Wars", também aparecem na lista de jovens milionários.

Ainda de acordo com o levantamento feito pela revista, todos os membros do extinto grupo musical One Direction (Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne e Zayn Malik) também estão entre os jovens mais ricos do Reino Unido.