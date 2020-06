Pedro Mariano será o entrevistado da série de lives 'Na Sala'

O cantor Pedro Mariano será o quarto entrevistado da série de lives Na Sala, com o jornalista Julio Maria. A partir das 17h30 desta quinta (4), com transmissão pelos canais do Estadão no Facebook (facebook.com/estadao/) e YouTube (youtube.com/user/estadao), Pedro fala de como percebe o meio artístico com a chegada das lives, de como a pandemia tem impactado em sua carreira, recorda histórias de vida e passagens ao lado do pai, Cesar Camargo Mariano, e da mãe, Elis Regina.

