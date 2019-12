Paulo Ricardo na Variant: 'O Brasil não é rock and roll'

No passeio pelo Jardins, perto do apartamento de seu pai, Paulo Ricardo lembra dos tempos de estouro do grupo que vendeu mais de 3 milhões de cópias. "Pegamos um cenário preparado pela passagem dos Menudos", ele diz, às vésperas de ter o primeiro álbum da banda completando 35 anos. Conta dos dias em que os músicos chegaram a andar de carro forte em duas cidades brasileiras para ficarem protegidos do assédio dos fãs e diz que "o Brasil não é rock and roll", comparando com a força de gêneros como sertanejo e samba. E ainda, ao final, cantou a balada 'Dois'. O próximo passageiro da Variant será Ney Matogrosso.