Paulo Gustavo traz Déa Lúcia de volta ao palco para show

Desde que montou, em 2006, o espetáculo Minha Mãe É Uma Peça, o ator Paulo Gustavo mostrou ao Brasil a cara e a coragem de Déa Lúcia, essa mãe que é boa de palavras e também de voz. Ao usar a própria mãe como fonte de inspiração e tema de suas atuações, criando a personagem Dona Hermínia, ele também a compartilhou com o vasto público, que o segue e admira. Pois agora, após apresentações no Rio, a dupla traz a São Paulo o show O Filho da Mãe, que estreia neste sábado, 20, no Tom Brasil, e vai passar por 13 cidades.

Paulo Gustavo é essa figura carismática que, com seu humor, conquistou uma legião de fãs, que não perde suas produções no teatro, na TV ou no cinema. E ao transportar seu sucesso teatral para as telas, o ator nos deu a possibilidade de conhecer um pouco sua mãe.

Quem viu o filme Minha Mãe É Uma Peça, certamente se divertiu com as cenas pós-créditos com Déa Lúcia e, no segundo longa, ela aparece cantando, mostrando seu lado intérprete.

Sobre o show, Déa conta que a ideia partiu do filhão. “Certo dia, ele chegou e disse ‘mãe, vamos fazer um show nós dois’, mas eu achava que era brincadeira. Só há uns dois meses comecei a ensaiar para cantar.”

Para quem ainda não sabe, para manter os filhos, Déa Lúcia trabalhou por muito tempo como cantora da noite. Longe dos palcos, ela agora retorna para essa temporada ao lado do filho. E ela confessa que bate um nervosismo. “Fico preocupada, porque ele é um pop star. Imagina eu, aos 72 anos, subir no palco ao lado dele.”

Na outra ponta, Paulo Gustavo diz que esse é um show com os dois cantando e se divertindo. “Eu amo minha mãe cantora, acho que ela é carismática. Quando cantava na noite, ela sempre foi muito animada, carinhosa. Acho que herdei isso dela, a ideia foi homenageá-la”, conta o ator, que diz estar gostando também do seu lado cantor.

Sobre o repertório, Paulo revela que a escolha das músicas foi feita em conjunto, e que vai de Ary Barroso a Anitta. “Claro que peguei muita coisa da época em que ela cantava. Perguntei o que ela mais gostava de cantar, mas mesclei com músicas atuais e algumas que gostava de vê-la cantar”, conta o filho. Já a mãe, que revela ser La Vie en Rose sua música do coração, avisa que mesmo as canções de sua época saem de forma divertida.

O FILHO DA MÃE

Tom Brasil. Rua Bragança Paulista, 1.281, tel. 4003-1212. Sáb. (20), às 21h30; dom. (21), às 18h. Ingressos de R$ 115 a R$ 189