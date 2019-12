Paula Fernandes afasta polêmica e canta 'Juntos e Shallow Now'

Ao final da entrevista com o jornalista Julio Maria, Paula Fernandes cantou a música que acabou se tornando um dos maiores sucessos de sua carreira. A música Shallow Now, de autoria de Lady Gaga, foi composta para a trilha sonora do filme Nasce Uma Estrela. Paula teve a autorização da gravação feita diretamente por Gaga, mas a tradução para o português virou meme no Brasil. Com a repercussão, o cantor sertanejo Luan Santana desistiu de cantar com a artista a música que já havia gravado em estúdio com ela. Paula diz na entrevista que a polêmica foi a melhor coisa que houve para que a canção ganhasse ainda mais adeptos.

Veja a parte em que Paula canta a Variant