Paul Simon fará show de despedida em julho em Londres

LONDRES — O músico americano Paul Simon, de 76 anos, fará no próximo dia 15 de julho em Londres um show que anunciou como sua "atuação de despedida", informaram nesta terça-feira, 30, os organizadores do festival British Summer Time.

O artista, que chegou ao sucesso na década de 1960 com o dueto de folk-rock Simon and Garfunkel, subirá ao palco em Hyde Park acompanhado da cantora e guitarrista Bonnie Raitt e do cantor James Taylor.

Segundo o jornal britânico The Telegraph, essa será "a última aparição sobre um palco" de Simon, que ainda não ofereceu mais detalhes sobre o show.

O cantor oferecerá em Londres "uma odisseia musical através de um dos repertórios mais importantes da história", afirmou à revista musical NME o vice-presidente da empresa AEG, que organiza o festival, James King.

"Paul, James e Bonnie, todos lado a lado no Palco Great Oak, vai ser o espetáculo do verão, um evento verdadeiramente imperdível", disse King.

Simon sugeriu em diversas ocasiões nos últimos anos que planeja se retirar dos palcos.

Em 2016, o jornal The New York Times publicou que o músico planejava deixar de atuar quando terminasse sua turnê naquele ano. "O mundo do espetáculo não me interessa em absoluto", disse então o autor do álbum Graceland.