Paul McCartney vai visitar sua antiga escola em Liverpool e conversar com estudantes

O ex-Beatle Paul McCartney vai viajar para a sua cidade natal, Liverpool, e visitar nesta quarta-feira, 25, a sua antiga escola, onde funciona hoje o LIPA (The Liverpool Institute for Performing Arts), para um bate-papo com os atuais estudantes da instituição.

A sessão de perguntas e respostas, que deve ter uma hora de duração, vai ser transmitida ao vivo por meio da conta de Paul McCartney no Facebook. Entre os tópicos da conversa, certamente estarão a sua longa carreira e o lançamento de seu novo disco, Egypt Station, que tem lançamento marcado para o dia 7 de setembro.

Além das perguntas dos estudantes de Liverpool, algumas poucas questões de internautas serão selecionadas. Os fãs devem enviar as perguntas por meio de comentários em uma publicação do cantor no Facebook.

A ação faz parte da promoção do novo álbum de Paul McCartney, que já contou com uma participação no popular quadro televisivo Carpool Karaoke e com um show privado no estúdio Abbey Road, em Londres, na última segunda-feira, 23, quando o cantor atravessou a famosa faixa de pedestres em frente ao estúdio, da mesma forma que fez há cerca de 60 anos com os Beatles para a foto de capa do álbum Abbey Road, de 1969.