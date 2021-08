Paul McCartney vai publicar letra inédita de música dos Beatles

Paul McCartney vai compartilhar letras nunca antes vistas de uma canção dos Beatles não gravada, Tell Me Who He Is, em seu próximo livro de composições.

A lenda da música pop, de 79 anos, revelou quais são as 154 músicas que serão apresentadas em The Lyrics, que deve ser publicado em 2 de novembro de 2021.

As letras manuscritas do cantor foram descobertas em seus cadernos e datam do início dos anos 1960. O livro inclui folhas de letras, fotografias pessoais inéditas, rascunhos e desenhos.

Paul McCartney também escreveu comentários para dar aos fãs uma visão interna de seu processo criativo.

Além disso, o roqueiro se associou à British Library, que vai organizar uma exposição gratuita intitulada Paul McCartney: The Lyrics, entre 5 de novembro de 2021 e 12 de março de 2022, em Londres.

Abrangendo sua carreira de seis décadas, a exposição apresentará letras inéditas de seu arquivo pessoal de seu tempo com os Beatles, sua carreira solo e a passagem de McCartney pelos Wings.