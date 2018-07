Paul McCartney surpreende fãs e atravessa a famosa faixa de pedestres de Abbey Road

O cantor britânico Paul McCartney surpreendeu os fãs dos Beatles que estavam aglomerados nos arredores dos estúdios Abbey Road, em Londres, na manhã desta segunda-feira, 23. Ao chegar no local para um evento, o cantor atravessou a famosa faixa de pedestres, que virou um dos símbolos da banda por conta do álbum Abbey Road, lançado em 1969.

++ Paul McCartney lança duas músicas de uma só vez; ouça

A notícia de que Paul McCartney faria uma visita aos estúdios já havia sido divulgada no final de semana, mas até mesmo os turistas que passavam pela rua se surpreenderam com o gesto de atravessar a faixa, da mesma forma que fez quase 50 anos antes ao lado de John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, para a capa do disco.

Em sua conta no Instagram, o próprio Paul McCartney compartilhou um vídeo do momento.

@maryamccartney #PaulMcCartney #EgyptStation #AbbeyRoad Uma publicação compartilhada por Paul McCartney (@paulmccartney) em 23 de Jul, 2018 às 5:23 PDT

Entre as hashtags escritas por Paul na legenda do vídeo, está Egypt Station, título de seu novo álbum de estúdio, que tem lançamento marcado para o dia 7 de setembro. Em junho, o ex-Beatle já havia divulgado duas músicas do trabalho, I Don't Know e Come On to Me. Além disso, o cantor foi convidado do programa Carpool Karaoke, do britânico James Corden, na TV americana.