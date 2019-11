Paul McCartney será a principal atração da 50.ª edição do Glastonbury

LONDRES - Paul McCartney será a principal atração da edição de 50 anos do Glastonbury, o principal festival de música pop do Reino Unido, no ano que vem, anunciaram os organizadores nesta segunda-feira.

“Ei, Glasto — animado por fazer parte de suas comemorações de aniversário. Vejo vocês no ano que vem!”, tuitou o ex-Beatle, de 77 anos.

Hey Glasto - excited to be part of your Anniversary celebrations. See ya next summer! https://t.co/31yA40Eb4d — Paul McCartney (@PaulMcCartney) November 18, 2019

O compositor de Hey Jude encerrará a noite no Palco Pirâmide, o principal do festival, no dia 27 de junho, de acordo com a conta de Twitter de Glastonbury. Paul McCartney tocou pela última vez no Palco Pirâmide em 2004.

Os representantes de Glastonbury e de Paul não estavam disponíveis de imediato para fazer maiores comentários.

Os ingressos para a edição de 2020 do festival foram postos à venda em outubro e se esgotaram em pouco mais de meia hora, segundo o site do festival.

O Festival de Glastonbury foi criado pelo agricultor Michael Eavis, de 83 anos, e sua falecida esposa, Jean, em 1970, tendo como inspiração o Festival de Blues de Bath. Marc Bolan tocou no primeiro evento, que cobrava uma entrada de 1 libra esterlina, com direito a leite à vontade.