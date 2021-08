Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John e outros lamentam morte de Charlie Watts

Ex-Beatles, astros do pop e do rock e personalidades brasileiras e estrangeiras se manifestaram sobre a morte de Charlie Watts, ex-baterista dos Rolling Stones nesta terça-feira, 24.

"É tão triste saber que Charlie Watts, baterista dos [Rolling] Stones, morreu. Ele foi uma pessoa adorável, eu sabia de sua doença mas não sabia que estava tão mal. Portanto... muito amor à família, à esposa, aos amigos e conhecidos. E meus sentimentos aos Stones. Esse foi um duro baque para a banda, pois Charlie era como uma pedra, um baterista exuberante, firme como rocha. Então nós sempre te amaremos, Charlie, um homem maravilhoso. E meus sentimentos à família", afirmou o ex-Beatle Paul McCartney em um vídeo para as redes sociais.

O ex-baterista dos Beatles Ringo Starr também demonstrou sua solidariedade: "Deus abençoe Charlie Watts, nós sentiremos saudades de você, cara, paz e amor à família".

O astro da música Elton John também ofereceu suas condolências: "Um dia extremamente triste. Charlie Watts foi o baterista perfeito. O sujeito mais estiloso de todos e um incrível companheiro. Minhas profundas condolências a Shirley, Seraphina e Charlotte. E, é claro, aos Rolling Stones".

Paul Stanley, da banda Kiss, afirmou que a morte de Watts foi uma "notícia horrível". "Um dos verdadeiros ícones atemporais e a espinha dorsal dos Stones", acrescentou.

O músico John Mayer definiu Charlie Watts como "o resumo do cool" em uma postagem em suas redes sociais.

João Barone, baterista dos Paralamas do Sucesso, também se manifestou por meio de suas redes sociais para lamentar a morte de Watts: "Que tristeza a perda do Charlie Watts, houve um boato recente sobre sua morte, mas agora foi confirmado. Uma lástima…" E, em outra publicação, ele prosseguiu: "Não adianta a gente tentar se consolar com uma perda destas como a do Charlie Watts, os Stones são a coisa mais perto de um grupo de super-heróis de verdade, nos acostumaram com a ideia de que não morreriam nunca… daí vem a terrível realidade. Obrigado por tudo, Charlie. RIP…"