Paul McCartney, Metallica e Arctic Monkeys são confirmados em festival no Texas

Paul McCartney, Metallica e Arctic Monkeys serão as principais atrações da próxima edição do prestigiado festival Austin City Limits (ACL).

Além do ex-beatle e dos dois grupos, o festival da capital do Texas reunirá em outubro mais de 100 artistas, entre os quais se destacam os rappers Childish Gambino e Travis Scott, os ritmos eletrônicos do Odesza e a banda de rock independente The National.

O festival chega à 17ª edição e acontece durante dois finais de semana consecutivos em outubro (de 5 ao 7 e de 12 ao 14) no Zilker Park, um dos parques mais emblemáticos de Austin, conhecida como a capital mundial da música.