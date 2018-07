Paul McCartney faz show surpresa em bar de Liverpool onde Beatles começaram

Paul McCartney encantou fãs na quinta-feira, 26, com um pequeno e íntimo show gratuito no The Cavern Club, o bar em Liverpool onde os Beatles iniciaram sua carreira há mais de 50 anos. Em cenas remetentes à década de 1960, o músico de 76 anos foi recebido com aplausos e alguns gritos de fãs ao chegar de carro.

Muitos estavam esperando há horas na esperança de conseguir um ingresso, após o cantor anunciar o show gratuito mais cedo pelo Twitter. McCartney, cujo álbum mais recente, Egypt Station, será lançado em setembro, tocou um setlist variado, incluindo sucessos dos Beatles como Magical Mystery Tour e I Saw Her Standing There, que receberam os maiores aplausos da plateia.

"Olá Liverpool. Cavern", disse ele aos fãs ao subir no palco. Os Beatles tocaram pela primeira vez no pequeno bar da cidade portuária no norte da Inglaterra em 1961. Depois, a banda se tornou um fenômeno global antes de se separar em 1970.

Rodeado por fotografias e murais dos Beatles, McCartney, que geralmente se apresenta em grandes arenas, cantou e conversou com o público durante o show de duas horas no bar lotado, que tem capacidade para 250 pessoas.

"Imagine isso para mim", disse ele. "Todos aqueles anos atrás nós viemos aqui e tocamos. Não sabíamos se teríamos algum futuro, mas fomos bem".

O Cavern Club original foi fechado em 1973 e, por fim, derrubado. Mas seus tijolos foram preservados e usados para construir o estabelecimento que hoje ocupa seu espaço.

(Reportagem adicional de Marie-Louise Gumuchian)