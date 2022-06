Paul McCartney faz 80 anos: Veja 10 fatos sobre o ex-Beatle, uma lenda da música mundial

Neste sábado, dia 18 de junho, o astro do rock britânico, Paul McCartney, completa 80 anos de idade. Para celebrar a data, reunimos 10 fatos que marcaram sua vida. Desde o encontro com John Lennon até a separação dos Beatles, passando por seu casamento com Linda e sua carreira solo.

Dono de uma personalidade marcante e composições que fizeram parte da vida de pessoas nos quatro cantos do mundo, Paul é considerado um dos mais importantes artistas da música de todos os tempos. Para se ter dimensão, em 1979, o britânico recebeu uma menção no livro de recordes, o Guinness, como o compositor musical de maior sucesso da história da música pop mundial. Ele ainda conta com mais 21 recordes no livro, desde mais discos vendidos até o maior público em um concerto de rock, no Maracanã em 1990.

Entre conquistas, amores e dores, Paul se consolidou como gênio da música. Contudo, poucos se dão conta da particularidade do seu início na arte.

1 - Morte de sua mãe

Quem enxerga as glórias nestes 80 anos da lenda pouco sabe sobre seu pontapé inicial na música, que aconteceu após uma grande perda. Com apenas 14 anos, ainda em Liverpool, o jovem Paul se deparou com a morte de sua mãe, Mary. A senhora McCartney faleceu tentando conter um câncer no seio. Ela foi vítima de uma embolia após a mastectomia. A morte precoce de sua mãe despertou sentimentos ainda não conhecidos pelo adolescente. Tanto que, um ano mais tarde, compôs sua primeira música para dedicá-la. A faixa, intitulada I Lost My Little Girl, marca o início de um legado dourado na vida de Paul.

2 - Primeira música

Ainda com quinze anos, e recém imerso na música, Paul passa a frequentar shows em sua cidade. Nessas andanças, no subúrbio de Liverpool, ele conhece John Lennon e sua banda: Quarrymen. O grupo antecedeu os Beatles. A entrada de McCartney no grupo aconteceu após um convite de John, que, assim como Paul, havia perdido sua mãe muito cedo. Desse modo, criando uma conexão forte entre os dois. Com notório talento interpretando a música Twenty Flight Rock de Eddie Cochran, Paul ganhou a confiança de Lennon e os demais componentes do grupo.

3 - União com Lennon

Após várias mudanças de nome, a banda Quarrymen se tornou Beatles. Com o amadurecimento musical de Paul e Lennon, as composições começaram a ganhar dimensões jamais imaginadas. A partir daí, a dupla passou a assinar juntos todas as músicas com ‘Lennon/McCartney’.

4 - Primeiro trabalho solo

Em 1966, no auge dos Beatles, o grupo decidiu parar de fazer apresentações ao vivo. Isso abriu precedentes para Paul ser o primeiro artista da formação a lançar trabalho solo. Lançamento este que integrou a trilha sonora do filme televisivo The Family Way. Pela produção, o músico venceu o prêmio Ivor Novello como melhor tema instrumental. A atitude já dava indícios do que poderia acontecer se a banda fosse desintegrada, algo que aconteceria anos mais tarde.

5 - Vida amorosa

Agora, deixando um pouco de lado a brilhante carreira de Paul e entrando na conturbada e curiosa vida amorosa da artista, pontuamos alguns relacionamentos do artista, e contamos, de acordo com sua biografia Paul McCartney: Many Years from Now, de Barry Miles, como conheceu Linda McCartney. Durante esses 80 anos, Paul se casou algumas vezes. Antes de conhecer Linda, ele era casado com Jane Asher. Permaneceram juntos por três anos, até a ex-companheira o encontrar na cama com outra mulher. Segundo o Ultimate Classic Rock, em 1967, ainda casado, McCartney foi a um clube em Londres acompanhado de Brian Epstein e lá encontrou Linda Eastman, popular no cenário do rock, fotografando para o livro Rock And Other Four-Letter Words. Detalhes dão conta de que foi uma paixão arrebatadora. Desse modo, após flertes e encontros, um ano depois, Linda e Paul se casam. A parceira da vida, anos mais tarde, ainda seria a responsável por integrar uma aventura junto a Paul, a banda Wings.

6 - 'Sir' McCartney

Agora, uma nobre curiosidade. Lá no ano de 1967, Paul foi o primeiro integrante dos Beatles a receber o título de Sir pela Rainha. O reconhecimento se deu devido ao momento especial que Paul e o grupo estavam vivendo. Com a condecoração, aquele que tinha crescido no subúrbio de Liverpool, filho de operários, passa a fazer parte da nobreza monárquica.

7 - Desavenças e separação dos Beatles

Quem pensa que a relação de Paul e John se resume a cumplicidade e grandes colaborações se engana. Com a morte de Brian Epstein, ainda em 67, a dupla atiçou um conflito voraz pela liderança da banda. Na hora de compor, discussões, nas audições, intrigas, no momento da escolha de um novo empresário para a banda, briga. Foi assim durante algum tempo. Internamente até houveram tentativas de tornar aquele grupo unido novamente. Por sugestão de Paul, eles gravaram o documentário Let It Be, para se reconciliarem. Não deu muito certo. A partir de tantas desavenças, a situação da banda passou de brilhante para insustentável, e, em 1970, Paul McCartney dá início a sua, não menos reluzente, carreira solo. Durante esse período, Paul foi chamado de traidor nas entrelinhas pelos outros integrantes. Em uma entrevista à BBC Radio, Paul ainda admitiu ter mergulhado no álcool e quase ter desistido da carreira após o término do grupo.

8 - Carreira solo e os Wings

Após o início da carreira solo e o lançamento de seu disco solo, o Ram, em 1971, Paul decidiu se empenhar em um novo projeto, a banda que formaria com Linda, os Wings. Mesmo sem ter grandes experiências instrumentais, Linda McCartney decidiu se entregar ao desafio. Isso trouxe uma enxurrada de críticas a ela. O peso de estar ao lado de Paul numa nova banda era imenso. Além do casal McCartney, Denny Laine também era integrante fixo do grupo.

9 - Morte de Linda

Por um cruel requinte do destino, Linda McCartney, assim como a mãe de Paul, também sofreu com um câncer de mama. Sua companheira não aguentou a doença e faleceu em 1998. Em outra entrevista marcante para a BBC em 2019, Paul afirmou ter chorado durante um ano após a morte de sua companheira. Com a fotografa, Paul teve três filhos.

10 - Lutas e causas

Outra curiosidade sobre McCartney é sua proximidade com causas sociais. O ex-beatle é defensor dos direitos dos animais e a favor do vegetarianismo. Desde antes da morte de Linda ele já seguia essa filosofia. O músico também é um forte crítico da agroindústria e do uso de fertilizantes e pesticidas. Em conversa com o jornal britânico Daily Mirror ele comentou sobre suas plantações em sua fazenda no interior do Reino Unido em que cultiva desde trigo e peras até maconha. Tudo 100% orgânico, segundo ele. Além da proximidade com a causa animal, Paul também é entusiasta do ensino da música para todos e contra o uso de minas terrestres.

As informações apuradas aqui, foram retiradas, em grande parte, da biografia oficial de Paul em Paul McCartney: Many Years from Now, livro de 1998, que, segundo Barry Miles, foi fruto de intermináveis horas de entrevista durante cinco anos. No entanto, por ser uma das pessoas mais populares do mundo, Paul é vulnerável a histórias tendenciosas. Ao ser questionado, em 2019, por Julio Maria, do Estadão, sobre as inúmeras versões de biografias e filmes seus, ele exclamou:

“Eu sempre leio coisas surreais e sem noção sobre mim mesmo. As pessoas escutam uma versão e a repetem sem nenhuma evidência. A história é inteiramente baseada nisso. Eu prefiro muitas vezes não ler, mas quando leio escrevo para o biógrafo e digo: 'Hey cara, isso é completamente irreal'. Li alguns trechos de um livro novo sobre mim e a história estava completamente errada. O meu tempo é muito precioso para eu me aborrecer com as coisas que eles escrevem”, pontua Paul.