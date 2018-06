Paul McCartney arrasa como convidado do 'Carpool Karaoke', de James Corden

Sempre surpreendendo, James Corden teve como convidado do seu Carpool Karaoke ninguém menos que o eterno Beatle Paul McCartney. Exibido esta semana em seu programa The Late Late Show, foi certamente um arraso.

Além divertido, Paul cantou algumas canções dos Beatles, como Drive My Car e Blackbird, e ainda mostrou Come on to Me, uma das músicas que acaba de lançar. E não ficou só nisso, ele contou curiosidades sobre sua carreira e como criou algumas canções.

Certeza que ele se divertiu, passando por locais conhecidos, como a famosa rua Penny Lane.

Entre os vários nomes que já passaram pelo quadro, como Lady Gaga, Elton John, Adele, Michelle Obama, Madonnna e Foo Fighters, essa aparição do ex-Beatle vai ficar na história.

Confira o vídeo: