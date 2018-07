Paul McCartney anuncia show surpresa em Liverpool nesta quinta, 26

O ex-Beatle Paul McCartney revelou que vai fazer um show surpresa em sua cidade natal, Liverpool, nesta quinta-feira, 26, sem revelar, porém, o local da apresentação. O anúncio foi feito durante a transmissão ao vivo, nesta quarta, em seu Facebook, em meio a um evento de perguntas e respostas do qual participou na escola em que estudou na juventude, o hoje LIPA (The Liverpool Institute for Performing Arts).

A ação de Paul é para promover seu novo álbum, Egypt Station, que chega às lojas em 7 de setembro, com uma pintura sua como capa. "Sempre gostei de antigos símbolos egípcios e fiz uma pintura com alguns", explicou o cantor na entrevista, que durou cerca de uma hora.

No evento, Paul respondeu perguntas de estudantes da instituição e de fãs no Facebook. Ao ser questionado sobre qual música do novo disco o seu ex-companheiro de banda John Lennon mais gostaria de ouvir, ele respondeu que com certeza seria o single I Don't Know, lançado no mês passado.

Durante a entrevista, o cantor elencou alguns dos artistas atuais que mais gosta de ouvir, como Kendrick Lamar e Kanye West, e elegeu seus covers dos Beatles favoritos, entre eles o de Eleanor Rigby feito por Ray Charles.

O anúncio de um show surpresa na cidade de Liverpool nesta quinta veio já ao final da transmissão, quando foi questionado sobre o show que já tem agendado para dezembro na cidade. "Eu não estou brincando", afirmou. Confira aqui o vídeo completo da transmissão ao vivo.

Nas últimas semanas, Paul McCartney tem feito uma série de eventos para promover seu novo álbum. Na última segunda-feira, ele fez um pequeno show privado nos estúdios Abbey Road, em Londres, e atravessou a famosa faixa imortalizada no disco de 1969 dos Beatles. Além disso, o cantor foi convidado para o popular quadro de TV Carpool Karaoke, do apresentador James Corden, na TV americana.