Pato Fu comemora 30 anos de carreira em turnê com a Orquestra Ouro Preto 

A ideia de realizar uma turnê junto com a orquestra surgiu após Fernanda Takai, vocalista do Pato Fu, trabalhar com os músicos clássicos em shows de homenagem a Tom Jobim. O projeto foi um sucesso, mas o público sentiu falta das músicas da banda. “As pessoas perguntavam: ‘você não vai tocar nenhuma música do Pato Fu?”, contou a vocalista. Nasceu, assim, a ideia de trazer a Orquestra Ouro Preto nessa data comemorativa de 30 anos do Pato Fu, que, atualmente, é composto por Fernanda Takai na voz, John Ulhoa na guitarra, Ricardo Koctus no baixo, Xande Tamietti de volta à bateria e Richard Neves no teclado.

O nome do concerto foi inspirado no primeiro álbum do grupo Pato Fu: Rotomusic de Liquidificapum, lançado em 1993. Em entrevista para o Estadão, Fernanda Takai contou que, para ela, tocar Rotomusic de Liquidificapum será a parte mais inusitada dos shows. A faixa de mais de 7 minutos de duração foi um pedido especial do maestro da Orquestra Ouro Preto, Rodrigo Toffolo. “A gente foi desafiado pela orquestra, enquanto a gente achava que ia desafiá-los”, disse Takai.

Desde o início da banda, os integrantes sempre valorizaram a inovação e a experimentação, características também presentes na Orquestra Ouro Preto. “A gente escolheu um repertório bem ousado”, adiantou Takai. Além dos grandes sucessos, a banda também vai performar músicas menos conhecidas, que vão ganhar uma nova luz a partir dos instrumentos clássicos da orquestra.

A gente escolheu um repertório bem ousado

Fernanda Takai, Cantora

Apesar de orquestras serem relacionadas, exclusivamente, com música clássica, a Orquestra Ouro Preto foge um pouco desse padrão. Além de tocarem músicas mais populares, também recebem personalidades importantes de gêneros musicais diversos, como Milton Nascimento, da MPB, e Jota Quest, do rock nacional. “Essa, talvez, seja uma das orquestras mais pop que a gente tem no Brasil hoje”, comentou Takai, “ela fica muito bem adaptada ao repertório escolhido, é muito versátil”.

O próprio maestro Rodrigo Toffolo é grande fã do Pato Fu e, assim como outros integrantes da banda, teve sua juventude acompanhada por grandes clássicos da banda. O concerto em conjunto será uma oportunidade de unir dois públicos. "Desperta a vontade de algumas pessoas de aprender música”, disse Takai, “a orquestra tem esse papel de educadora”. Os alunos da Orquestra são bolsistas, ou seja, os jovens têm a oportunidade de estudar e fazer receita para se dedicarem totalmente à música.

Pato Fu, em seus 30 anos de carreira, já lançou 13 discos e 5 DVDs. Suas músicas marcaram uma geração de jovens e a nova turnê pretende trazer essa nostalgia ao público, tocando hits como Perdendo Dentes, Antes que Seja Tarde e Canção para Você Viver Mais. Ao relembrar toda a trajetória da banda, Takai fala sobre a alegria do Pato Fu ter alcançado tantas conquistas nos últimos 30 anos, mas enfatiza que o foco está no presente.

Além da turnê Rotorquestra de Liquidificafu, a banda já tem muitos planos para o futuro, inclusive músicas novas que serão lançadas ainda este ano e um projeto audiovisual que será anunciado em breve. “A gente não quer só olhar para trás, queremos fazer coisas para frente”, disse a cantora. Takai lembrou, com admiração, de grandes músicos brasileiros que têm mais de 70 anos, como Caetano Veloso e Gilberto Gil, e contou que pretende se cuidar para continuar na música por muitos anos, “a estrada da música pode ser muito longa”, ela completou.

Fernanda Takai tem um longo histórico de manifestações políticas, tanto em entrevistas como nas próprias músicas. Ela contou que, antigamente, ela compartilhava do mesmo pensamento que grande parte da população brasileira: político é tudo igual e não adianta se envolver. Entretanto, ela entendeu que é importante sim participar das escolhas, desde uma reunião de pais na escola de sua filha até uma eleição presidencial. A cantora deixou claro que seus shows são espaços abertos para expressar opiniões políticas do público e dela mesma, “eu saúdo quem queira se manifestar e eu me dou o direito de me manifestar”.

O foco dos shows Rotorquestra de Liquidificafu é o público mineiro, mas Takai disse que existem planos de levar esse projeto com a Orquestra Ouro Preto para outras capitais do Brasil. Confira abaixo mais detalhes sobre a turnê.

SERVIÇO:

Pato Fu e Orquestra Ouro Preto - Rotorquestra de Liquidificafu - Turnê 30 anos

Inhotim

Data: 23/7

Local: Instituto Inhotim

Horário: 16h

Ingressos: No Sympla.

Nova Lima

Data: 30/7

Local: Praça Bernardino de Lima - R. Antônio Serafim da Silveira - Bonfim

Horário: 20h30

Ingressos: Gratuitos.

Caeté

Data: 13/8

Local: Praça Dr. João Pinheiro (Praça da Matriz)

Horário: 20h30

Ingressos: Gratuitos.

Sabará

Data: 10/9

Local: Praça Melo Viana

Horário: 20h30

Ingressos: Gratuitos.

Santa Bárbara

Data: 17/9

Local: Praça da Estação - R. Padre Lucindo, 170

Horário: 20h30

Ingressos: Gratuitos.

Belo Horizonte

Data: 14/10

Local: Palácio das Artes - Av. Afonso Pena, 1537 - Centro, Belo Horizonte - MG

Horário: 20h30

Ingressos: Ainda não divulgado.

Mais informações: www.orquestraouropreto.com.br