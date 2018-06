Parte do festival Rock in Rio é vendida para americana Live Nation

A gigante do entretenimento Live Nation anunciou nesta quarta-feira, 2, a aquisição do festival Rock in Rio e explicou que o fundador Roberto Medina vai manter um papel crucial na organização dos eventos.

A empresa de Los Angeles informou que vai adquirir uma participação majoritária no Rock in Rio em 2019.

"A parceria vai gerar uma série de sinergias que permitirão atingir as ambições ainda maiores do Rock in Rio", disse Medina, em nota.

A primeira edição do festival ocorreu em 1985 e teve um público de cerca de 1,4 milhão de pessoas para os dez dias de shows, com apresentações históricas como as do Queen, de Rod Stewart e do AC/DC.

Sua sétima edição no Rio de Janeiro aconteceu no ano passado, e o Rock in Rio se tornou o festival mais conhecido da América do Sul.

Ele também se expandiu para o exterior, com edições em Lisboa, Madri e Las Vegas.

A Live Nation é a maior empresa do mundo de entretenimento ao vivo. Ela promove turnês e administra a venda de ingressos pela Ticketmaster.

Como seus concorrentes, tem mirado cada vez mais em festivais e comprou participação em eventos como Lollapalooza, Bonnaroo e Austin City Limits, nos Estados Unidos, e os festivais de Leeds e Reading na Inglaterra.

Festivais cresceram bastante no mundo todo em número, público e rentabilidade desde os anos 2000.

Com isso, tornaram-se uma das principais fontes de renda da indústria musical, e empresas como a Live Nation tentam ampliar os investimentos conduzindo vários eventos.