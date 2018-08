Paralamas tocam sucessos em São Paulo Nas comemorações dos 22 anos de carreira, Os Paralamas do Sucesso farão dois shows para um público restrito em São Paulo, hoje e daqui a duas semanas, no dia 28 de setembro. As apresentações acontecem na casa de shows do City Hall, com uma platéia de 180 pessoas, e o programa cobre toda a trajetória do grupo. O repertório do show, que pretende ser uma volta às raízes da banda formada por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone, tem canções do último álbum dos Paralamas, Uns Dias ao Vivo, passa por músicas que marcaram o rock brasileiro dos anos 80, como Assaltaram a Gramática, Meu Erro, Será Que Vai Chover; e termina com alguns dos sucessos da banda a partir dos anos 90, Lanterna dos Afogados , Uma Brasileira, Caleidoscópio, entre outras. Os Paralamas do Sucesso - No City Hall. Avenida Juscelino Kubitschek, 1.726 - Vila Olímpia Telefone: (11) 3071-1500. De R$ 90,00 a R$ 240,00. Hoje e dia 27, a partir das 22 horas. O local tem acesso para deficientes