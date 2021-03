Paralamas do Sucesso lançam 'clipe pandêmico' de 'Não Posso Mais'

Os Paralamas do Sucesso lançaram nesta quinta, 4, em seu canal no YouTube, o clipe da música Não Posso Mais, uma faixa composta por Nando Reis e que foi gravada no disco Sinais do Sim, de 2017. A novidade é mesmo o clipe, dirigido com sensibilidade e maestria por Rubel. Nele, as atrizes Dandara Mariana e Priscila Limana interpretam a professora de ginástica Aline e a recém-separada Vani. Toda a história é contada por uma comunicação feita de forma escrita em cartazes mostrados por suas janelas.

“É uma honra poder fazer um clipe com os Paralamas, uma banda que eu acompanhei desde criança e fez parte da minha formação musical. Para mim, tem todo esse peso histórico e afetivo, a graça de poder fazer um clipe que é paralelo ao meu trabalho como músico. O clipe é narrativo, a gente abordou tudo como uma cena de um filme, porque queríamos retratar um pouco do que é a sensação da quarentena, em especial dos três primeiros meses, quando a cidade estava respeitando à risca a ordem de não sair de casa”, disse o diretor Rubel. A direção de fotografia é de Guilherme Tostes e a produção, da 14 I Agência de Conteúdo Estratégico.