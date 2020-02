Para evitar transmissão do coronavírus, grupo sul-coreano BTS pede que fãs não compareçam a shows

A banda sul-coreana de k-pop BTS, que faz sucesso entre jovens do mundo todo, pediu aos seus fãs para que não tentem ir aos seus próximos shows, para evitar a transmissão do coronavírus. As apresentações seguem marcadas, mas, previstas para ocorrer em estúdios de televisão de Seul, deverão contar apenas com a presença dos integrantes do grupo. Atualmente, o BTS faz a campanha de lançamento de Map Of The Soul: 7, seu mais novo álbum.

Em comunicado compartilhado nas redes sociais, a gravadora Big Hit Entertainment, que representa a banda, afirmou que decidiu "cooperar totalmente com a política do governo de evitar eventos com muitos participantes, para prevenir a disseminação do coronavírus".

[공지] 방탄소년단 'MAP OF THE SOUL : 7’ 발매 글로벌 기자간담회 관련 변경사항 안내 (+ENG) pic.twitter.com/GH2Li0mce2 — BigHit Entertainment (@BigHitEnt) February 23, 2020

Do mesmo modo como os fãs devem ficar longe dos eventos, a gravadora aconselhou que a imprensa acompanhe o grupo por meio de transmissão ao vivo no canal oficial do grupo no YouTube. "A segurança e a saúde dos nossos artistas e fãs será sempre nossa prioridade", conclui a Big Hit Entertainment no comunicado.