Para evitar novos processos de plágio, Ed Sheeran começa a filmar seu processo criativo

O astro pop britânico Ed Sheeran assegurou, nesta sexta-feira, 8, que agora filma todas suas sessões de composição, a fim de evitar futuros processos por suposto plágio, após ter ganhado um importante caso judicial essa semana. O cantor concedeu sua primeira entrevista depois que um juiz da Alta Corte de Londres determinou, na quarta, 6, que seu grande sucesso Shape of You não utilizou partes musicais de outra canção.

"Agora, simplesmente, filmo tudo, tudo está gravado", assegurou à BBC em uma entrevista veiculada nesta sexta-feira. "Recebemos reclamações sobre canções e dissemos, bom, aqui está o vídeo e olhem. Vão ver que não há nada", explicou. Isso, no entanto, não se aplica a casos de composições feitas em parceria com outros artistas - como foi feita Shape of You.

"Para mim, o melhor sentimento do mundo é a euforia em torno da primeira ideia para escrever uma grande canção", ele afirmou. "Esse sentimento agora se transformou em 'oh espere um pouco, vamos recuar por um instante'. Você se pega duvidando de si mesmo."

Na entrevista, Ed Sheeran também disse que o processo de plágio que enfrentou recentemente era mais sobre honestidade do que sobre dinheiro e que não havia nenhuma outra opção a não ser contestar.

O processo de plágio de Ed Sheeran

Um juiz de Londres considerou na quarta que Sheeran "nem deliberadamente nem inconscientemente" copiou parte da melodia da canção Oh Why, composta pelos demandantes da ação Sami Chocri e Ross O'Donoghue, ao escrever Shape of You.

O single de 2017 segue sendo a canção mais reproduzida do Spotify, com mais de 3 bilhões de reproduções.