Para campanha da ONU, Iza lança música e clipe em parceria com Maejor

"Amo comunicar pela música", disse Iza mais de uma vez em entrevista ao Estadão sobre seu mais novo projeto que reúne condições ideais para que a cantora exerça esse amor: a brasileira foi convidada para ser embaixadora da campanha Be The One. O projeto da ONU e da Fundação Humanity Lab busca arrecadar fundos e promover iniciativas para atingir os 17 objetivos globais. O marco do começo dessa empreitada será nesta quinta-feira, 21, às 14h, com o lançamento da música e do clipe Let Me Be The One, composto e gravado por ela e o músico estadunidense Maejor.

O curta foi gravado com Iza e Maejor em São Paulo, em fevereiro, e foi dirigido por Felipe Sassi. Para dar visibilidade para aqueles que buscam no Brasil um novo lar, o vídeo conta com a partipação de refugiados e a equipe do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) acompanhou a filmagem.

A brasileira considera que a gravação foi um presente por poder conhecer essas pessoas. "Foi muito louco porque tinha gente da China, República do Congo, Síria, Venezuela, cada um falando um idioma, mas estava todo mundo se entendendo. Fizemos antes da pandemia, então rolou muito abraço, muita troca. Fiquei muito agradecida por estar trabalhando e poder vivenciar isso e essas histórias lindas."

Aliás a situação dos refugiados é a que mais preocupa a cantora no âmbito dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. "Me preocupa muito, porque praticamente 72% do refugiados no Brasil são negros e isso é uma coisa que fala com a minha realidade. Entender que essas pessoas vivem em condições precárias que elas não têm uma boa receptividade, entender que a sociedade rechaça ou tenta evitar o convívio. Isso me machuca muito. Entender que essas pessoas podem fazer parte de outras estatísticas tão dolorosas como a perda de vida."

Inicialmente, Maejor e Iza cantariam a música 'Let Me Be The One' apenas em inglês, no entanto a brasileira fez questão da inclusão de trechos em português. "É um idioma tão bonito. Nosso País é tão grande e eu, realmente, achei que era uma mensagem que os brasileiros tinham que se sentir incluídos, que eles entendessem. Achei muito legal que Maejor se abriu para que eu pudesse compor também."

Além da canção e do clipe, Iza vai atuar como embaixadora da campanha ao longo de um ano. "Fico muito feliz em poder comunicar pela arte. Em tempos de quarentena, a gente tem visto como a arte é curativa, como ela é uma válvula de escape, como ela é uma fuga para muitos momentos loucos que a gente vive, muitos altos e baixos que a gente tem ao longo do dia."

O envolvimento com causas humanitárias deve impactar a carreira da cantora muito além desse período de dedicação. "Isso acaba ampliando muito para mim os horizontes de possibilidades de comunicação, de trabalhos. Acho que todo artista tem que falar sobre coisas que importam para ele. Essa campanha me inspirou a entender a extensão, o poder e a potência que a música tem na vida das pessoas."

Campanha Be the One

A campanha Be The One será apresentada ao público no Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, 21 de maio, às 14h, em transmissão ao vivo no Youtube, Facebook e Twitter da Iza e no Youtube do Multishow. Além do lançamento do single e do clipe, Iza e Maejor farão um pocket show com três músicas de cada um e participarão de um painel com representantes da ONU, Warner Music e Humanity Lab Foundation.

O projeto das Nações Unidas tem o objetivo de arrecadar doações e promover iniciativas que busquem atingir os 17 objetivos globais da organização definidos em 2015 com a meta de serem cumpridos até 2030.