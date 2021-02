Pai de Luiza Possi, o produtor musical Líber Gadelha morre vítima de covid-19

O produtor musical e guitarrista Líber Gadelha morreu aos 64 anos, vítima de covid-19. Ele estava internado em um hospital no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, Luiza Possi, filha do produtor, confirmou a morte de Gadelha. "É com uma dor imensa e o coração na mão que eu venho aqui hoje dizer que o Nosso Guerreiro descansou. Escolhi essa foto que foi feita após um show nosso e estávamos felicíssimos!", escreveu a cantora.

Gadelha mantinha a gravadora Indie Records deste 1997. Foi responsável pelo lançamento do cantor Vinny e trabalhou com nomes como Jorge Aragão, Luiz Melodia e Alcione.

Nos anos 1980, o produtor conheceu Zizi Possi e lançou diversos álbuns da cantora, além parcerias. A relação virou romance e do casamento nasceu Luiza Possi, em 1984. "É assim que vou te guardar meu pai. Dentro de mim", comentou a filha do produtor na postagem. "Eu e meus irmãos, Marcela e Bernardo, e todos os familiares agradecemos demais todas as orações de vocês. Um beijo do que sobrou de mim."