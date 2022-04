Pabllo Vittar se torna primeira drag queen da história a se apresentar no Coachella

Pabllo Vittar fez história em show no Coachella, em Palm Springs, nos Estados Unidos, na madrugada deste domingo, 17. A brasileira se tornou a primeira drag queen da história a se apresentar no palco do festival.

Com direito a participação especial de Rina Sawayama, que subiu ao palco para cantar a nova "Follow Me", o repertório do show da artista foi baseado no seu disco "I AM PABLLO", gravado em comemoração aos seus cincos anos de carreira.

Também apareceram no setlist da cantora os hits “Bandida", “Amor de Quenga”, "Fun Tonight (Pabllo Vittar Remix)” — música que ganhou releitura de Lady Gaga — “Sua cara” e "Nocaute".

Durante a transmissão no Youtube oficial do Coachella, o show de Pabllo Vittar superou a audiência do principal palco do festival na Califórnia — foram 45 mil contra os 41 mil do duo inglês Disclosure e do australiano Flume.

Pabllo volta a se apresentar no Coachella na próxima sexta-feira, 25.