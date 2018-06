Pabllo Vittar faz show surpresa no metrô de São Paulo

Pabllo Vittar fez um show surpresa na tarde desta quarta-feira, 31, no metrô de São Paulo. A apresentação foi realizada na estação Fradique Coutinho. Foram, ao todo, três músicas. Os hits K.O. e Corpo Sensual animaram o público que passava pelo local . A balada Indestrutível, um dos singles do álbum Vai Passar Mal, lançado em 2017, encerrou a performance. Pabllo Vittar chegou ao local disfarçada de headbanger.

No último domingo, 28, Pabllo e o cantor Lucas Lucco lançaram o clipe da música Paraíso. Com roupa de banho, os dois aparecem no vídeo trocando carícias no mar. A dupla foi alvo de comentários homofóbicos na internet. "Neste ano de 2018, quero ser uma espécie de cola, sem rótulo, sem gênero", afirmou Lucas em entrevista ao Fantástico.

