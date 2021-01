Pabllo Vittar concorre com Lady Gaga e Ricky Martin no GLAAD Awards

A artista Pabllo Vittar foi indicada ao GLAAD Awards nos Estados Unidos. Um dos grandes nomes da música pop reconhecidos no exterior foi anunciado na tarde desta quinta (28). O GLAAD foi criado para reconhecer, incentivar e homenagear nomes de destaque da comunidade LGBTQIA+ no meio pop. “Muito feliz pela indicação em uma premiação que é tão importante para comunidade . Sem dúvidas é uma grande honra estar ao lado de pessoas tão talentosas e que admiro tanto”, disse Pabllo. Ela aparece como concorrente à categoria Melhor Artista Musical por conta do álbum 111, o disco trilíngue que contou com várias participações especiais, como as de Thalía e Charli XCX. Ela concorre com gente da estatura midiática de Lady Gaga, Miley Cyrus, Sam Smith e Ricky Martin. Os vencedores serão anunciados durante uma cerimônia virtual em abril, com data ainda não marcada pela produção.

Veja aqui todos os indicados da categoria:

Melhor Artista Musical:

Adam Lambert, Velvet (More Is More/Empire)

Brandy Clark, Your Life Is a Record (Warner Records)

Halsey, Manic (Capitol)

Kehlani, It Was Good Until It Wasn't (Atlantic)

Lady Gaga, Chromatica (Streamline/Interscope)

Miley Cyrus, Plastic Hearts (RCA)

Pabllo Vittar, 111 (BMT/Sony Music Brasil)*

Peppermint, A Girl Like Me: Letters to My Lovers (PEG Records)

Ricky Martin, Pausa (Sony Latin)

Sam Smith, Love Goes (Capitol)

