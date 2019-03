Outro astro do k-pop está envolvido em escândalo

O escândalo que afeta o mundo do pop sul-coreano, conhecido como k-pop, causou mais uma baixa na quinta, 14, depois que uma de suas estrelas admitiu ter visto vídeos sexuais ilegais filmados por outro cantor. Yong Jun-hyung, de 29 anos, da banda Highlight, ex-Beast, relatou ter visto imagens de relações sexuais do cantor Jung Joon-young filmadas sem o consentimento de suas parceiras.

O artista, que também é produtor e ator, “deixará o grupo Highlight na quinta”, anunciou sua agência Around Us Entertainment. “Yong se deu conta, no final de 2015, de que produzia conteúdo ilegal”, afirma o comunicado.

O mundo do pop sul-coreano, que quer transmitir uma imagem de perfeição tanto no físico quanto no comportamento de suas estrelas, está vivendo, nos últimos dias, uma onda de escândalos sexuais que, segundo os grupos feministas, expõe os abusos sofridos pelas mulheres na Coreia do Sul.

Jung Joon-young, assim como Seungri, um membro da BIGBANG, uma das mais importantes do país, também anunciou que vai deixar o mundo do entretenimento. Famoso na Coreia do Sul por sua participação em um concurso de música pela TV, Jung também compartilhou vídeos ilegais com Seungri e teve de prestar depoimento à polícia.

Ambos tinham um grupo de chat, no qual Jung Jong-young e outros compartilhavam vídeos sexuais em que pelo menos dez mulheres apareciam, de acordo com a rede de TV sul-coreana SBS.

Seungri também é suspeito de tentar subornar investidores com os serviços de prostitutas e foi indiciado por “incitação à prostituição”. Seu nome aparece ainda em uma investigação policial sobre Burning Sun, uma boate onde trabalhava como diretor de relações públicas. O pessoal do local é acusado de usar câmeras escondidas para filmar mulheres e de usar drogas e álcool para agredi-las sexualmente.

Antes do escândalo, ele era conhecido como “Seungsby, o Magnífico” em referência a Gatsby, o personagem do escritor americano Scott Fitzgerald conhecido pelo físico, sucesso e suas festas espetaculares.

Os fãs do BIGBANG estão divididos. Uns estão revoltados e desapontados, outros ficaram incrédulos diante das notícias envolvendo seus ídolos, até então a imagem da perfeição física e moral. / AFP