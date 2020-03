Ouça a música que o U2 fez para as pessoas em quarentena por causa do coronavírus

Let Your Love Be Known é o nome da nova música do U2. A banda irlandesa postou um vídeo no Instagram e disse que a nova música era dedicada "aos italianos, que a inspiraram, aos irlandesas e para todas as pessoas que neste St. Patrick's Day estão confinadas e ainda cantando". Bono Vox é mais um dos vários artistas que estão se posicionando com relação à pandemia do novo coronavírus.

O U2 dedicou Let Your Love Be Known também aos médicos, enfermeiros e cuidadores que estão na linha de frente. "É para vocês que estamos cantando."

No vídeo, Bono conta que está em Dublin e aparece cantando a nova música ao piano.