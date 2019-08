Otto abre a 21.ª edição do Festival Bananada, em Goiânia

A 21.ª edição do Festival Bananada começa nesta segunda-feira, 12, em Goiânia (GO), consolidando a maioridade do evento que reúne o melhor da produção musical local com grandes nomes da música brasileira. A programação se inicia nesta segunda-feira, 12, no Teatro Goiânia, com apresentações de Otto, da banda Chá de Gim e da cantora goiana Bruna Mendez.

Os shows no Teatro ocorrem até a quinta-feira, 15 — na sexta, 16, e no fim de semana, o festival se desloca para o estacionamento do Passeio das Águas Shopping, que receberá apresentações de Pitty, Baco Exu do Blues, João Donato, Tulipa Ruiz, Black Alien, Duda Beat e muitos outros nomes.

Ainda há ingressos para o Bananada nas versões prata (R$160, que dá acesso à programação dos três dias no final de semana) e por noites avulsas na arena (R$ 140, no lote final).

Outros pontos da cidade também recebem eventos ligados ao festival, como o Beco Pub, no Setor Oeste, com a festa Felamacumbia, e o Centro Cultural UFG, onde os artistas goianos Bebel Roriz, Diego Mascate e Kleuber Garcês realizam shows do selo Mico Recs.

A programação completa com horários, endereços e entradas pode ser conferida no site: www.festivalbananada.com.br.

A edição 2019 não têm incentivos públicos, mas conta com a parceria da Red Bull e patrocínio da Natura Musical, Devassa, Sympla, Chilli Beans, Spotify e TV Anhanguera.

Prévia Black Alien

Ainda nesta segunda-feira, 12, a Red Bull, uma das parceiras do festival, transmite ao vivo um show de Black Alien a partir do Red Bull Music Studios, em São Paulo, às 14h. A apresentação é uma prévia do que o rapper vai apresentar na sexta-feira, 16, no Bananada.

Bananada no Teatro

12 de agosto

Chá de Gim

Bruna Mendez

Otto

13 de agosto

Beto Cupertino

Chico Bernardes

14 de agosto

Esdras Nogueira

Hurtmold 20 anos

15 de agosto

Guizado

Grassmass

Davi

Sempre no Teatro Goiânia, a partir das 20h

Endereço: Rua 23, esquina com Avenida Tocantins, Centro, Goiânia

Ingressos: entrada gratuita para quem adquiriu o ingresso Banana Ouro (bilheteria será aberta apenas meia hora antes, com o ingresso no valor de R$ 20)

BANANADA 2019

Data: 12 a 18 de agosto

Local: Goiânia, Goiás, Brasil

Ingressos: www.sympla.com.br/bananada2019

Mais informações: @festivalbananada