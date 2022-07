Oswaldo Montenegro é o convidado do projeto Notas Contemporâneas, do MIS-SP

O Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo recebe o músico e diretor Oswaldo Montenegro, 66 anos, em mais uma edição do Notas Contemporâneas, programa de depoimentos de compositores e intérpretes da MPB, que acontecerá nesta quarta-feira, 27, às 20h, no auditório do MIS.

O Notas Contemporâneas é realizado ao vivo em formato de entrevista, que terá o jornalista Zeca Camargo como mediador. Durante o programa, a Banda MIS também se apresentará com releituras de clássicos e sucessos do artista homenageado. “Já conheço o projeto há muito tempo e sou fã. É uma oportunidade de o público presenciar a entrevista de um artista além do aspecto documental do evento”, disse Oswaldo ao Estadão.

Em 2022, Oswaldo Montenegro comemora 50 anos ininterruptos de produção artística e shows. Inlusive, no começo de julho, ele lançou a música A Alma do Rio. “É uma alegria ter durado nessa profissão que considero um privilégio”, disse. O músico lançou mais de 40 discos, além de mais de 40 trilhas sonoras para teatro, cinema, TV e balé.

Como diretor e roteirista, o artista realizou quatro filmes premiados: Léo e Bia (2010), Solidões (2013), O Perfume da Memória (2016) e A Chave do Vale Encantado (2019). Fora as produções audiovisuais, também dirigiu mais de 20 peças musicais. “Quando, aos 7 anos, meus pais me deixaram acompanhar uma serenata em São João Del Rei, fiquei tão inebriado que falei: ‘Não saio mais daqui’, e fiquei”, relembrou.

Além do programa ao vivo, o Notas Contemporâneas também conta com o registro de um depoimento do artista, conduzido pela historiadora Rosana Caramaschi. A gravação passa a integrar o acervo do MIS.

A entrada do evento é livre, gratuita e o público também pode participar com perguntas direcionadas para o convidado. A retirada de ingressos ocorre na bilheteria do próprio museu, com uma hora de antecedência.

Serviço

Notas Contemporâneas com Oswaldo Montenegro

MIS. Auditório. Av. Europa, 158 - Jardim Europa, São Paulo

4ª (27), às 20h.

Ingresso: Gratuito - retirada na bilheteria com 1h de antecedência

www.mis-sp.org.br