Os 80 anos de Ringo Starr: confira dez curiosidades sobre ele

Sir Richard Starkey chega aos 80 anos nesta terça-feira, 7 de julho. O menino pobre de Liverpool abandonado pelo pai teve uma infância difícil, mas foi salvo pela música e tornou-se um dos bateristas mais conhecidos do mundo: Ringo Starr. E ele deve celebrar o aniversário com uma apresentação transmitida pela internet, de sua casa, com participação do velho amigo Paul McCartney. O show está programado para 21h e será exibido pelo canal do artista no YouTube.

Em uma vida que teve altos e baixos, Starr chega aos 80 anos mantendo a aura lendária dos tempos em que fez parte dos Beatles. A seguir, confira dez curiosidades sobre ele.

Bateria no hospital

Starr teve que lidar com vários problemas de saúde na infância. Aos seis anos, teve apendicite e aos 13 contraiu tuberculose. Para curar esta enfermidade, permaneceu dois anos em um sanatório. Os médicos o estimularam a entrar na banda do hospital e lá começou a tocar bateria.

O apelido

Ele se tornou Ringo Starr quando fazia parte do grupo Rory Storm and The Hurricanes, no qual permaneceu de 1959 a 1962. O apelido 'Starr' veio por conta dos anéis que ele usava.

Dentro, mas fora

A entrada de Starr nos Beatles ocorreu em 1962, assumindo o posto de Pete Best. A princípio, o produtor George Martin tinha ressalvas quanto à performance dele. Tanto que nos dois lados do primeiro single da banda, com Love me Do e P.S. I Love You, ele foi substituído por Andy White.

Número um

O baterista também foi o vocal principal de algumas faixas dos Beatles, como With a Little Help from My Friends. No entanto, o único single que chegou ao topo das paradas com a voz de Starr foi Yellow Submarine.

Disco solo

Antes mesmo do fim dos Beatles ser anunciado, Starr fez o primeiro disco solo. Produzido por George Martin, Sentimental Journey (1970) é um disco de releituras, especialmente das músicas que a mãe do baterista mais gostava. Uma delas é Night and Day, de Cole Porter.

Ator de cinema

O cinema também é um campo de trabalho para Starr. O primeiro filme de que participou como ator foi Candy, que também tem no elenco Marlon Brando e Charles Aznavour. Ele também atuou no faroeste O Justiceiro Cego (1971) e em O Homem das Cavernas (1981).

Bond girl

Foi justamente nos bastidores de O Homem das Cavernas que ele conheceu Barbara Bach, com quem está casado até hoje. Ela interpretou Anya, a Bond girl do filme 007 - O Espião que Me Amava (1977).

Avô

Dos quatro Beatles, ele foi o primeiro a se tornar avô, em 1985. Foi quando nasceu Tatia Jayne Starkey, filha de Zak Starkey, o primogênito de Starr. Ele também é baterista.

Álbum Branco

O baterista leiloou em 2015 o primeiro exemplar do Álbum Branco, um dos discos mais conhecidos dos Beatles, de número 0000001. O LP foi vendido por cerca de R$ 2.5 milhões.

Brasil

Ao lado de sua All Star Band, Starr veio três vezes ao Brasil para fazer shows, nos anos de 2011, 2013 e 2015.