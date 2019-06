Orquestra Petrobras Sinfônica interpreta trilha sonora do filme ‘Bohemian Rhapsody’

A Orquestra Petrobras Sinfônica apresentará ao vivo uma versão inédita da trilha sonora do filme Bohemian Rhapsody, que conta a história de Freddie Mercury e da banda Queen, no dia 29 de junho. O concerto será realizado no Allianz Parque, em São Paulo. As entradas vão de R$ 40 a R$ 150 e podem ser compradas no site www.eventim.com.br.

Com regência de Felipe Prazeres, 31 músicos tocarão os clássicos da banda em arranjos assinados por Alexandre Caldi. No repertório, estão hits como Bohemian Rhapsody, Love of my Life, Under Pressure, We Are the Champions, Don’t Stop Me Now e We Will Rock You.

Lançado em 2018, o filme Bohemian Rhapsody traz no elenco Rami Malek, como Freddie Mercury, e acompanha a trajetória do vocalista e seus companheiros, Brian May, Roger Taylor e John Deacon, da década de 1970 até a morte de Mercury. O longa foi vencedor de quatro estatuetas do Oscar.

Petrobras Sinfônica apresenta ‘Bohemian Rhapsody’. Allianz Parque Hall - Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo. 29 de junho. 21 horas. R$ 40 a R$ 150.