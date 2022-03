Olivia Rodrigo ganha prêmio de 'Mulher do Ano' no Billboard Women in Music de 2022

Apresentado por Ciara, aconteceu ontem no Youtube Theater, na Califórnia, o Billboard Women in Music 2022. O prêmio organizado pela revista Billboard tem como objetivo valorizar a presença das mulheres na música. Ele acontece desde 2007 e já premiou nomes como Beyoncé, Lady Gaga, Madonna, Ariana Grande, Lana Del Rey e Dua Lipa.

Este ano, a vencedora da categoria principal foi Olivia Rodrigo. A cantora estreou com o álbum Sour, onde todas as 11 faixas atingiram alguma posição entre as 30 mais bem colocadas no Top 100 da Billboard, fazendo de Olivia Rodrigo a primeira cantora a emplacar simultaneamente 11 ou mais músicas nessas posições.

“Os seus talentos como uma contadora de histórias e compositora fizeram de Olivia uma das mais autênticas e empolgantes novas artistas a explodir na cena em anos. Conectando com públicos que atravessam gerações por meio de músicas cheias de emoção sobre corações quebrados, ciúmes e crescimento, ela alcançou um sucesso incrível para uma artista estreante” afirmou a diretora editorial da Billboard, Hannah Karp, em nota.

Doja Cat também foi outro destaque, ganhando o ‘Prêmio de Força’, dado para artista que dominou o ano nas plataformas de streaming e rádio, além de apresentar a música Alone de seu álbum Planet Her. Confira a lista das vencedoras:

Prêmio Mulher do Ano

Olivia Rodrigo

Prêmio Estrela em Ascensão

Gabby Barrett

Prêmio Quebradora de Regras

Karol G

Prêmio Pioneira

Phoebe Bridgers

Prêmio Topo das Paradas

Summer Walker

Prêmio Ícone

Bonnie Raitt

Prêmio Impacto

H.E.R.

Prêmio de Força

Doja Cat

Prêmio Mudança no Jogo

Swaeetie

Executiva do Ano

Golnar Khosrowshahi