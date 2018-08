Olivia Hime lança CD em show único em SP Mais um adjetivo é incorporado ao universo da cantora Olivia Hime com o lançamento de seu mais novo álbum, Canção Transparente: a qualidade de letrista. Com 23 anos de carreira, Olivia faz um show único neste domingo no Sesc Vila Mariana e apresenta, entre relíquias e inéditas, 14 canções - tendo o marido Francis Hime como parceiro em 11 delas -, algumas com participação de Lenine, Quarteto Maogani, Tira Poeira e Sérgio Santos, que assina com ela o samba Sol Forte. Há ainda uma versão de Whatever Happened to Melody (Cynthia Thompson/Ray Jessel) e a valsa Sinuosa,, com melodia de Maurício Carrilho, a grande jóia do CD. "É uma das músicas mais lindas que ouvi na vida", assegura Olivia, que cita Pixinguinha em Cada Canção, na qual fala da ausência de Vinicius de Moraes. O tom do disco é nostálgico, mas ela não o considera saudosista. "Às vezes a gente confunde o sentimento com o passado. Acho que falo muito dos sentimentos e das lembranças que a gente carrega a vida inteira. Não é a saudade de coisas que deixamos para trás. As lembranças não ficam paradas no passado. Percebi que falo muito de perdas e da morte, da ausência, mas não planejei nada", diz. Olivia Hime - 12 anos. Teatro do Sesc Vila Mariana. (608 lugares). Rua Pelotas, 141, Vila Mariana, tel. 5080-3000. Domingo, às 18 horas. R$ 5 a R$ 15. Estac.: R$ 5