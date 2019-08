'Old Town Road', de Lil Nas X, bate dois novos recordes da Billboard

Lil Nas X bateu dois novos recordes nas paradas da Billboard graças ao enorme sucesso de Old Town Road. A música que derrotou Mariah Carey e Despacito, se tornando o hit mais escutado da história no top 100 da plataforma, completou nesta segunda-feira, 12, 19 semanas como líder das paradas Hot R&B/Hip-Hop e Hot Rap Songs.

Old Town Road, que conta com a participação de Billy Ray Cyrus, ultrapassou os recordes estabelecidos por Hotline Bling, de Drake, Fancy, de Iggy Azalea e Hot Boyz, de Missy Elliott. As três músicas haviam permanecido por 18 semanas no número 1 das paradas.

No mês passado, a música viral de Lil Nas X se tornou a música que permaneceu por mais tempo, em toda a história, no primeiro lugar das paradas da Billboard. Old Town Road já ganhou versões remix com Diplo, Young Thug, Mason Ramsey e BTS.