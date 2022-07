'O Senhor do Anéis' tem sessão com orquestra de 250 músicos tocando ao vivo em São Paulo

Com tons acertados, instrumentos em sintonia e acordes bem construídos, não há dúvidas que a trilha sonora da saga do Senhor dos Anéis, de Peter Jackson, construída pelo maestro canadense Howard Shore, é uma das maiores do cinema, de forma que é impossível pensar nos filmes sem essa musicalidade.

Assim, para os fãs da saga e para quem deseja conhecer mais dessa maestria, chega à capital paulista o cine concerto As Duas Torres. Com cerca de 250 músicos, entre instrumentistas e coralistas, o show irá apresentar ao vivo a trilha sonora do segundo filme da franquia, na íntegra, simultaneamente à reprodução da produção. As apresentações acontecem neste sábado e domingo, 16 e 17, no Ginásio do Ibirapuera. O concerto foi preparado pelo maestro brasileiro Eduardo Pereira e será ministrado por Ben Phelps, maestro estadunidense representante de Shore para reger a partitura.

No total, serão exatas três horas e 19 minutos de concerto, em que os quase 100 músicos e 150 coristas levarão os fãs e participantes para a Terra Média e poderão mergulhar no segundo livro da Saga do Anel, escrita pelo britânico J. R. R. Tolkien e eternizada no cinema pelo diretor Peter Jackson.

Segundo o produtor executivo do espetáculo, Leo Rea Lé, a proposta é atrair tanto os fãs do filme quanto pessoas que ainda não conhecem a obra. Segundo ele, a ideia é também fazer uma viagem aos tempos do cinema mudo, quando a música era apresentada ao vivo.

“Por mais que seja algo antigo e tradicional, o grande público não conhece muito essa linguagem, então eu vejo o espetáculo como uma forma para formar público, porque é impressionante a reação [das pessoas]. Tem gente que vai pela música, outras pela história, outras pelos dois e algumas que não conhecem nada”.

Clássica do cinema, a saga Senhor dos Anéis é batedora de recordes, inclusive o de indicações ao Oscar. Com três filmes lançados entre 2001 e 2003, a trilogia é uma das mais premiadas de todos os tempos. Só o terceiro filme, O Retorno do Rei, levou 11 estatuetas do Oscar, vencendo em todas as categorias indicadas, incluindo Melhor Filme e Melor Direção.

Serviço:

Quando: sábado, 16, às 18h30min; domingo, 17, às 17 horas

Onde: Ginásio do Ibirapuera (rua Manoel da Nóbrega, 1361 - Ibirapuera)

Quanto: entre R$ 51,50 e R$ 233

Ingressos e mapa do evento: pelo site Ingresso Rápido www.ingressorapido.com.br