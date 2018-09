‘O novo sempre vem...’

Lançamentos não param. É single, é disco, é clipe. Muitos. Fico feliz que hoje (e faz tempo) a internet dá conta de tudo, pois não sei como faríamos para ter espaço no caderno de cultura para tanta informação. Aliás, fico pensando o que te motiva a ler algo aqui e ir escutar a música?

Se quiser me responder no e-mail ficarei muito feliz. Já passamos da metade do ano, o ano passou rápido, mas ainda temos momentos importantes de definições do País. Vamos juntas! Pensar o País e ouvir as novidades musicais que nos cercam.

LAURA LAVIERI

Laura é cantora e ficou conhecida, pois acompanhou o cantor e instrumentista Marcelo Jeneci nos dois primeiros discos dele. Agora, o momento é outro. Ela lançou o primeiro disco solo, que leva o nome de Desastre Solar com produção do Diogo Strausz, que trabalhou com Alice Caymmi no disco Rainha dos Raios, superbem recebido. No repertório músicas dos Novos Baianos, Gui Amabis, grupo Revelação e até uma de Marcelo Jeneci e Isabel Lenza. Hay que recomeçar, mas sem perder a história.

QUARTABÊ

Quarteto instrumental formado por Mariá Portugal, Maria Beraldo (que também lançou recentemente seu primeiro trabalho solo, o maravilhoso Cavala), Joana Queiroz e Chicão. Eles lançaram o disco Lição #2 Dorival, segundo trabalho do grupo, com um EP no meio (Depê). O repertório é um mergulho no mar de Caymmi, depois de uma vivência nas coisas de Moacir Santos. Para ficar com a escuta atenta nessa banda.

DUDA BEAT

Cantora pernambucana, que mudou para o Rio de Janeiro para estudar medicina (veja só), ainda bem que a vida mudou e hoje Duda é das mais pedidas no meu programa de rádio na Eldorado, de mesmo nome dessa coluna. Ela lançou faz pouco tempo seu disco de estreia, Sinto Muito, com produção de Tomás Tróia e totalmente independente...para não dizer dependente de muita colaboração. Ela chegou, chegando! E você já ouviu? Faça isso!

SAULO DUARTE

Cantor, compositor e instrumentista se prepara para lançar o primeiro disco solo, Avante Delírio. Primeiro? Sim! Os discos anteriores dele eram Saulo Duarte e a Unidade junto com o grupo formado no bairro do Cambuci. O disco sai dia 14 de setembro.

MARCELO D2

Marcelo lançou o filme que é disco Amar É para os Fortes. Como assim? O disco é um filme com roteiro, direção e produção do cantor e compositor e com seu filho Stephan Peixoto, o Sain no papel principal. Já ouviu? Viu?

Silêncio

Esta semana começou triste e não consigo pensar em nenhuma canção para ser a música da semana. Escolhi o silêncio para pensarmos na destruição do Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, Rio, e o descaso com a arte, cultura e a memória do nosso Brasil. Que país é esse em que estamos vivendo?