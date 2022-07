Análise: O adeus de Elton John aos palcos - vai levar tempo até acharmos outro como ele

Acho que vai se passar muito, muito tempo até que nós vejamos outro cantor e compositor como Elton John.

Encerrando uma carreira de mais de 50 anos com uma turnê de despedida, o pianista e vocalista britânico criou algumas das mais memoráveis e duradouras músicas na história do pop-rock, músicas que entraram no DNA coletivo da humanidade.

Elas podem ser bastante simples, como a básica glória em quatro acordes de Crocodile Rock, ou deslumbrantemente complexa como a grande e complexa obra de 11 minutos Funeral For a Friend/Love Lies Bleeding.

Mas agora que está quase chegando ao fim, espero que você não se importe que eu coloque em palavras o quão maravilhoso tem sido ter Elton John nas nossas rádios e em nossos ouvidos desde o fim dos anos 1960.

O artista, nascido 75 anos atrás como Reginald Kenneth Dwight deu início à parte final de sua turnê de despedida da América do Norte na noite de sexta-feira, 15, no Citizens Bank Park, casa do time de beisebol Philadelphia Philies. E sim, ele sentiu o amor àquela noite.

"A América me fez famoso e eu não consigo agradecer o suficiente a esse país", disse ao público. "Obrigado pela lealdade, o amor, a gentileza que vocês tiveram comigo". Ele vendeu mais de 300 milhões de cópias ao redor do mundo, tocou em mais de 4 mil shows em 80 países e gravou um dos singles mais vendidos de todos os tempos, sua regravação de Candle In The Wind de 1997 em homenagem à Princesa Diana, que vendeu 33 milhões de cópias.

Sir Elton (ele foi nomeado com o título em 1998) alcançou mais de 70 vezes o top 40, incluindo nove vezes a primeira colocação, e lançou sete álbuns que chegaram ao n.º 1 no período de três anos e meio de 1972 a 1975, perdendo apenas para os Beatles.

Ele tem cinco prêmios Grammy, e também um prêmio Tony por Aida. Sua interpretação de Can You Feel The Love Tonight no filme O Rei Leão foi ouvida por milhões de crianças, e divertirá futuras gerações dos pequenos.

Seus figurinos chocantes e óculos gigantes pelos quais era conhecido em seu auge no começo dos anos 1970 já se foram agora (ele se vestiu como Pato Donald, Pac-Man, a Estátua da Liberdade, Minnie Mouse e um jogador de beisebol dos Los Angeles Dodgers, entre outros). E enquanto o homem não encontrou uma pluma ou lantejoula que não adore, seu guarda-roupa é (para os padrões de Elton) algo domado atualmente.

Ele subiu ao palco com um smoking branco com lapelas pretas, e óculos roxos cintilantes, caminhando um tanto quanto hesitante em direção ao seu brilhante piano preto para tocar o instantaneamente reconhecível primeiro acorde de Bennie And The Jets.

Depois, foi Philadelphia Freedom, que dedicou ao público da casa como "uma das maiores cidades em que já toquei". Foi seu 52º concerto na cidade do amor fraterno.

Ao longo da noite, John liberou um deslumbrante arranjo de hits abrangendo diferentes gêneros e estilos musicais. As letras e cadência gospel que influenciaram seus primeiros trabalhos eram evidentes em Border Song e Take Me To The Pilot, e até o franco sucesso de rádio Levon teve um final acelerado.

Ele mostrou a prototípica balada poderosa Don't Let The Sun Go Down On Me com sua prima próxima, Someone Saved My Life Tonight.

E quando seu guitarrista parceiro de longa data Davey Johnstone ostentou uma guitarra em V invertido, era hora do poder dos rockeiros, incluindo a música mais pesada de todas de Elton, Saturday Night's Alright For Fighting, e o impetuoso, orgulhoso hino The Bitch Is Back, 'Elton até o osso'.

Elton evitou seu famoso falsete; ele ainda tem 100 shows pela frente na turnê mundial de despedida que deve durar até o ano que vem, e aprendeu ao longo dos anos como conservar a sua voz sem sacrificar seu estilo e autenticidade.

Não tem importância: a multidão cantou alegremente as partes do falsete para ele, incluindo uma cantoria em massa do refrão "la-la-la" em Crocodile Rock. Ele voltou para apenas uma canção profunda, Have Mercy On The Criminal, incluindo as habilidades de guitarra de Johnstone no blues.

Buscando um clima alegre e de celebração, ele evitou músicas 'de chorar' como Sorry Seems To Be The Hardest Word e a angustiante The Last Song sobre a despedida entre um pai e seu filho morrendo de Aids.

All The Girls Love Alice, um dos primeiros rocks do mainstream a focar em um relacionamento lésbico no começo dos anos 1970, foi marcante no show, assim como Your Song, que vai direto no coração.

Antes do número de encerramento, Goodbye Yellow Brick Road, Elton olhou além da linha de chegada de sua última turnê.

"Estou realmente ansioso para gastar o resto da minha vida com meus filhos e meu marido", disse. "Sejam gentis. Amem uns aos outros".

Showman até o fim, Elton encerrou a música e foi elevado ao céu em um elevador hidráulico enquanto um buraco se abriu acima do palco, engolfando-o, e fechando novamente.

Enquanto Elton John em breve terá deixado os palcos, graças a Deus suas músicas permanecerão sempre vivas.