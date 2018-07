Novo disco de Drake tem participação de Jay Z e voz de Michael Jackson

O rapper canadense Drake lançou nesta sexta-feira, 29, seu aguardado novo álbum de estúdio, Scorpion. O disco conta com a participação de Jay Z em Talk Up. Uma das faixas, inclusive, traz a surpreendente voz de Michael Jackson, que morreu em junho de 2009. Segundo informações do site TMZ, Don't Matter To Me foi originalmente escrita para o rei do pop. O rapper, no entanto, regravou a música e acrescentou novos trechos com sua voz para juntar a de Michael.

Algumas canções do novo trabalho já haviam sido lançadas como singles. God's Plan foi divulgada no começo do ano e liderou as paradas mundiais por várias semanas consecutivas.

Scorpion, que tem 25 músicas e 1h30 min de duração, tem a participação de Static Major e Ty Dolla Sign em After Dark. As músicas Emotionless e March 14 parecem indicar que Drake teve um filho recentemente.

Os rumores sobre a criança começaram com o rapper Pusha T fazendo uma música em que dizia que Drake tinha um filho secreto com a ex-atriz pornô Sophie Brussaux. A letra de Emotionless diz: "Eu não estava escondendo meu filho do mundo/Eu estava escondendo o mundo do meu filho".