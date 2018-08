Novo álbum do U2 chega às lojas em 23 de novembro Apesar da banda U2 estar entre os indicados para o Hall da Fama do Rock and Roll, o grupo irlandês continua sua carreira com força total. O novo álbum, How to Dismantle an Atomic Bomb ("Como Desarmar uma Bomba Atômica"), será lançado em 23 de novembro, anunciou hoje a Interscope Records. Gravado em Dublin, na Irlanda, e no sul da França, o álbum é o primeiro da banda desde All That You Can´t Leave Behind, de 2000. Steve Lillywhite, que produziu os três primeiros álbuns do U2, volta neste como um dos produtores, o que dá força às informações de que o CD representa uma volta às raízes roqueiras do grupo. O primeiro single, Vertigo, chega às rádios em 24 de setembro. Ainda não se sabe se a política vai estar presente nas canções de Atomic Bomb, mas o líder e vocalista, Bono, está envolvido há anos em diversas causas, inclusive pelo combate da aids na África. O U2 foi indicado para o Hall da Fama do Rock and Roll ontem, ao lado de Buddy Guy, Randy Newman, entre outros. Músicos, profissionais da indústria fonográfica e jornalistas votam, e o resultado da 20.ª eleição anual deve ser anunciado em dezembro. Artistas podem ser indicados à honra depois de pelo menos 25 anos que sua primeira gravação foi lançada. Em julho, uma matriz não finalizada do CD desapareceu enquanto os membros da banda participavam de uma sessão de fotos para o encarte do álbum, em Nice, na França.