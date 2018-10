Novo álbum de Andrea Bocelli traz Ed Sheeran, Dua Lipa e seu próprio filho

O tenor italiano Andrea Bocelli apresentou nesta segunda-feira, 15, em Milão, seu novo álbum, Sì, que será lançado mundialmente no dia 26 de outubro. Após 14 anos sem discos inéditos, o astro fez um álbum com 12 músicas e quatro faixas bônus dedicadas ao amor, à família, à fé e à esperança.

A produção foi toda realizada com o lendário Bob Ezrin, que já trabalhou com a banda Pink Floyd e o cantor Lou Reed. "Não sei como dar uma definição de pop, mas esse álbum é, e com suas músicas abraça todo mundo", disse Bocelli.

"A vida de cada um de nós é feita de muitas coisas, e visto que canto desde que era criança e faço esse trabalho por tantos anos, posso dizer que fiz muito até hoje", acrescentou o tenor.

Com 90 milhões de álbuns vendidos em sua carreira, Bocelli contou em seu novo trabalho com uma extensa lista de ilustres colaboradores, como Ed Sheeran, Dua Lipa, Josh Groban, Raphael Gualazzi e o próprio filho do tenor, Matteo, de 21 anos. "Sou um estudante de conservatório que busca aprender a cantar. Com essa experiência, tive de enfrentar algo realmente grande. Espero ter conseguido estar à altura", comentou o filho de Bocelli.

O italiano esteve recentemente no Brasil e se apresentou em São Paulo, Porto Alegre e Brasília. Ele chegou, inclusive, a fazer uma performance privada, para amigos e familiares, em uma pizzaria no bairro de Moema, na zona sul da capital paulista.