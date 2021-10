Novo álbum de Adele será lançado em 19 de novembro

O tão aguardado novo álbum de Adele, o primeiro em seis anos, será lançado no dia 19 de novembro. O anúncio foi feito pela cantora britânica em suas redes sociais nesta quarta-feira, 13.

O primeiro single de 30, Easy on me, será lançado na sexta-feira, 15. O título do álbum é uma referência à idade com a qual começou a compô-lo, há três anos, uma época em que a intérprete de Hello e Someone like you passava por turbulências.

Recentemente, essa artista inglesa que mora em Los Angeles, confessou à revista Vogue o resgate e a catarse que esse novo álbum lhe proporcionou.

"Aos 30 anos, minha vida entrou em colapso sem aviso", disse Adele. "Tenho a sensação de que este álbum é primeiro autodestruição, depois autorreflexão e autorredenção".

É também uma resposta às muitas perguntas de seu filho Ângelo, que em breve fará nove anos, ao divórcio dos pais e às mágoas que isso gerou.

A vencedora de 15 prêmios Grammy e um Oscar pela trilha sonora de Skyfall também explicou que perdeu 45 quilos devido ao vício em exercícios físicos. "Não se tratava de perder peso, mas de ficar mais forte e passar o máximo de tempo possível a cada dia longe do meu celular".

Mas os riscos ainda existem. “Tenho que estar pronta para ser famosa de novo, algo de que, como todos sabem, eu não gosto”, disse ela à Vogue.